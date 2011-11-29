У Азарова рассказали, как сплетни об отставке премьера вредят Украине
10:45, 29 ноября 2011Политика
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"За такие сообщения нужно отвечать"
Сообщения о возможной отставке премьер-министра Николая АЗАРОВА мешают переговорным процессам, которые ведет Украина.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам пресс-секретарь премьера Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.
«Такие сообщения влияют на рейтинги Украины, серьезные переговорные процессы. Нужно нести ответственность за такие сообщения», - сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.
Как сообщалось, 28 ноября ряд СМИ распространили информацию о том, что вопрос об отставке премьер-министра Н.АЗАРОВА уже решен.
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