В столкновении с «Беркутом» под Кабмином потерял сознание чернобылец из Харькова

В парке напротив Дома правительства происходит столкновение между милицией и участниками акции, протестующими против отмены льгот.

Как передает корреспондент УНИАН, в парке чернобыльцы и афганцы пытались установить палатки, но бойцы спецподразделения милиции «Беркут» помешали им, в частности, отобрали несколько палаток и креплений к ним.

Во время столкновения с милицией под Кабинетом министров стало плохо председателю Харьковского городского комитета ветеранов Чернобыля Владимиру ПРОСКУРИНУ.

Ему вызвали «скорую помощь», но медики, осмотрев пострадавшего, пришли к выводу, что он не нуждается в медицинской помощи.

В то же время, по словам народного депутата от «БЮТ-Батькивщины» Сергея ПАШИНСКОГО, В.ПРОСКУРИН лежит без сознания, сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

В данное время короткое столкновение между митингующими и милицией прекратилось. Бойцы «Беркута» изъяли несколько палаток и отошли вглубь парка.

Со временем бойцы спецподразделения милиции «Беркут» заблокировали вход в Мариинский парк со стороны Верховной Рады.

Правоохранители пытаются предотвратить объединение участников акции протеста против отмены льгот, которые митингуют напротив Дома правительства, с их товарищами, расположившимися в парке на холме напротив Кабмина.

Фото УНИАН