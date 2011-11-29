15 общественных организаций объединились в «Союз спасителей Донбасса»

В Донецке представители более 15 общественных организаций, в том числе чернобыльских, приняли решение объединиться в «Союз спасителей Донбасса».

Об этом УНИАН сообщил координатор акции представителей общественных организаций Дмитрий ВЕРЗИЛОВ.

«В «Союз спасителей Донбасса» на первом этапе уже согласны войти до 20 общественных организаций», - сказал Д.ВЕРЗИЛОВ, подчеркнув, что союз намерен добиваться защиты прав граждан.

По его словам, представители общественных организаций провели митинг с требованием к власти о недопущении роста цен и тарифов на услуги ЖКХ, возврата средств, похищенных у вкладчиков различными кредитными союзами.

Как сообщал УНИАН, в Донецке около 100 участников митинга против роста тарифов и обманутых вкладчиков кредитных союзов пытались ворваться в здание Донецкой облгосадминистрации.

Перед этим они приняли резолюцию, в которой потребовали от депутатов Донецкого областного совета рекомендовать Донецкому горсовету отменить решение о 80-процентном повышении тарифов для населения на услуги ЖКХ.

В резолюции также записан призыв протестующих к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ защитить обманутых вкладчиков, а также право «детей войны» на 30-процентную надбавку к пенсии и др.