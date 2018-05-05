Тигипко демонстрирует невежество или играет под дудку Кремля?

На днях вице-премьер-министр по социальной политике Сергей Тигипко нашел «идеальный» вариант создания газотранспортного консорциума на основе НАК «Нафтогаз Украины». Он предлагает отдать 25 процентов России, 25 – Европе и 50 «оставить себе». А если Россия не согласится, нужно торговаться, говорит он.

Что такое «четверть» Нафтогаза? Четверть украинской ГТС или газохранилищ? Что имел в виду вице-премьер Тигипко? Об этом мы спросили у экспертов.

Александр Гудима, народный депутат, бывший член наблюдательного совета Нафтогаза:

ОН УЖЕ ГОТОВ ОТДАТЬ КОНТРОЛЬ НАД УКРАИНСКОЙ ГТС РОССИИ

Тигипко продемонстрировал, что он является одним из тех сподвижников Януковича, которые уже психологически готовы отдать контроль над украинской ГТС, – в духе того, как оговорился будущий президент Путин – под полный контроль. России больше ничего и не нужно.

Следовательно, Украине останется – 50 процентов, а Европе и России – по 25? Это басни, которые ничего не объясняют. А если так не выйдет, говорит Тигипко, то «можно поторговаться дальше». А это значит – отдать России контрольный пакет. Чего хочет Путин и на что собственно согласен господин Тигипко.

Законодательства такого нет, делать этого нельзя, но они, как я наблюдаю, внутренне давно готовые отдать России, как это произошло с Беларусью, полный контроль над украинской газотранспортной системой.

Почему так не может быть, как говорит Тигипко? Потому что, во-первых, для Украины этот неприемлемо, во-вторых, сама Россия этого не хочет – она хочет полного контроля. И третье – россияне никогда не хотели делиться с Европой тем, что они могли бы проглотить сами.

То есть это все надумано, высосанно из пальца и не имеет под собой никакой основы, потому что никаких переговоров между Украиной и Европейским Союзом, между ЕС и Россией относительно какой-то общей собственности или управления украинской ГТС не было. Разговоры ведутся исключительно между Россией и Украиной, между Путиным и Януковичем. И они не утешительны для Януковича, потому что Путин не оговорился, Путин сказал то, чего он добивается – полного контроля. То есть Путин хочет 50, плюс одна акция. Хочет, чтобы ему отдали в концессию или создали консорциум и чтобы для этого изменили законодательство. Чтобы сам Янукович внес этот законопроект и как президент сказал: я сдаю энергетическую безопасность Украины в обмен на дешевый газ!

Россиянам некуда спешить, у них парламентские, президентские выборы. Они на коне: у них газ, их экономика в несколько лучшем состоянии, чем украинская, а мы не принимаем бюджет, потому что у нас нет взлелеянной в мечтах дешевой цены на газ. И мы все еще юридически не капитулировали. То есть Янукович пока еще не выбросил белый флаг, но Тигипко уже предложил ему это сделать. Это вообще недопустимо, чтобы ставленник Москвы рекомендовал сдать украинскую энергетическую безопасность.

Они уже давно готовят украинское общество к такой сдаче, начиная с Харьковских соглашений. Они только не знают, как будут принимать соответствующий закон. А это не так легко, несмотря на то, что у них есть 260 голосов.

Александр Тодийчук, эксперт по энергетическим вопросам:

САМИ РОССИЯНЕ НЕ СОГЛАСЯТСЯ НА ТАКОЙ КОНСОРЦИУМ

Я мало верю, что такое вообще возможно. Даже закон пока еще такой консорциум запрещает, но если они изменят законодательство, то, думаю, сами россияне не согласятся на это. Потому что они хотят не меньше 50 процентов.

Всегда перед таким соглашением ведется информационная атака, и такое заявление может быть элементом создания соответствующей атмосферы.

Михаил Гончар, директор энергетических программ Центра “Номос”:

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТАКИХ ИДЕЙ - ЭЛЕМЕНТАРНОЕ НЕВЕЖЕСТВО

Идеи Тигипко – с позавчерашнего дня. Выглядят они вроде бы и красиво, но являются нереальными. Такие подходы были уместными, Кучма, Шредер и Путин подписали совместную декларацию в 2002 году. Потому что в то время еще не было второй газовой директивы Европейского Союза, которая появилась в 2003 году и, самое главное всего, не было Третьего энергетического пакета, который появился еще позже, – в 2009-м.

Сейчас ряд ведущих европейских газовых компаний уходят не только из транспортного сектора центральноевропейских стран, но и, так сказать, намерены продать свои пакеты в компаниях, аналогичных Нафтогазу, в странах Центральной Европы. Тем более что Третий энергопакет налагает определенные ограничения на владение транспортной инфраструктурой. Поэтому декларирование таких идей - это элементарное невежество, или за этим скрывается определенный расчет, и в правительстве прекрасно знают, что ни одна серьезная европейская компания не примет участие в таком проекте под названием «сбацаем на троих». Разве что под маской европейской компании выступит компания, которая лишь по регистрации, месту нахождения европейская, но в действительности так или иначе связана с Газпромом.

Поэтому расчет здесь довольно примитивен: поговорить на тему трехстороннего консорциума, мол, мы готовы поделиться 25 процентами, а затем развести руками и сказать, никто из европейских игроков не заявил о своем желании, поэтому придется «торговаться» с Россией. А Россия, как известно, будет требовать все и сразу, а не какие-то там 25 процентов. Поэтому эти заявления – или от незнания реального состояния дел, или это один из ходов довольно примитивной комбинации: мы, мол, всем предлагали, но согласились лишь россияне.

К тому же, насколько известно, официально правительство Украины не делало ни европейским институциям, ни любым уважаемым компаниям серьезных предложений, не формулировало видения модели такого консорциума, о котором говорит Тигипко.

Более того, предложения европейских стран во время визитов официальных лиц государства Украина относительно модернизации ГТС, как правило, так и оставались предложениями. По крайней мере со стороны словацких компаний, где гостевал президент летом в этом году, поступили соответствующие пожелания и предложения, но, как утверждают словацкие источники, воз и ныне там, то есть никакой реакции с украинской стороны получено не было.

Оксана Климончук