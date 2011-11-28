Ларри Кинг не заметил, что у него лапша на ушах, - журналисты смеялись

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сожалеет о том, что происходит с бывшим премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об это на пресс-конференции в Киеве сообщил известный американский журналист Ларри КИНГ после интервью с Н.АЗАРОВЫМ.

«Он (Н.АЗАРОВ – УНИАН) сказал, что господин ПУТИН - человек, с которым очень трудно иметь дело, но Россия очень важна для Украины, и им придется ладить. Он знает миссис Ю.ТИМОШЕНКО, она ему нравится, и ему жаль, что так происходит», - сказал Л.КИНГ.

Эти слова Л.КИНГА вызвали смех у присутствующих журналистов, а он сказал, что не понял, почему смеются журналисты.

Вместе с тем, по словам Л.КИНГА, в США следят за тем, что происходит с Ю.ТИМОШЕНКО, однако это не является главной темой, поскольку в стране начинается «горячая» президентская избирательна кампания.

Кроме того, по словам Л.КИНГА, в интервью Н.АЗАРОВ сказал, что ему не интересно, кто победит на президентских выборах в США, эта тема станет ему интересной только после того, как новый Президент начнет реализовать экономическую политику.