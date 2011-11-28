Донецкий губернатор думает, что акция чернобыльцев - политический проект

Председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКИЙ убежден, что акция чернобыльцев – это политический проект по дестабилизации обстановки в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, говоря об акции голодовки чернобыльцев в Донецке и о вчерашних событиях в палаточном городке протестующих.

«К сожалению, все это происходящее (акция голодовки) было переформатировано в политический проект, проект по дестабилизации обстановки в регионе», - сказал губернатор.

На вопрос УНИАН, какая политическая партия имеет отношение, по его мнению, к этому политическому проекту, А.ШИШАЦКИЙ прямо не ответил. Он вспомнил, что к чернобыльцам в лагерь приезжали народные депутаты Олег ЛЯШКО и Михаил ВОЛЫНЕЦ. Также губернатор рассказал, что на днях он получил факс со странным письмом, в котором было указано, что О.ЛЯШКО на одной из палаток протестующих повесил бумагу с указание, что здесь теперь находится его общественная приемная. Губернатор выразил недоумение этим фактом и иронично заметил, что О.ЛЯШКО нужно было эту бумагу повесить на биотуалете.