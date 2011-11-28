Янукович дал Пшонке 10 дней, чтобы выяснить, как умер Коноплев

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА должен до 8 декабря выяснить обстоятельства гибели Геннадия Коноплева, который умер вчера во время демонтажа палатки чернобыльцев в Донецке.

Такой срок установил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в своем поручении генпрокурору «Относительно надлежащего выяснения обстоятельств гибели Г.Коноплева», размещенном на сайте главы государства.

«С целью обеспечения соблюдения закона и правопорядка, надлежащего выяснения обстоятельств гибели Г.И.Коноплева в городе Донецке 27 ноября 2011 года В.ПШОНКЕ предлагаю немедленно организовать проверку факта и обстоятельств гибели Г.И.Коноплева в городе Донецке 27 ноября 2011 года. По результатам принять соответствующее решение», - говорится в поручении.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 ноября, в Донецке работники милиции и МЧС без предупреждения демонтировали палатку, в которой с 15 ноября голодали чернобыльцы.

Во время демонтажа умер 70-летний шахтер Г.Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батьківщина».

В.ПШОНКА поручил прокуратуре Донецкой области осуществить проверку причин и обстоятельств смерти участника акции протеста чернобыльцев в Донецке.