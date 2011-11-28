Янукович поручил Пшонке изучить обстоятельства смерти Коноплева

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ всесторонне изучить обстоятельства смерти Геннадия Коноплева, который умер вчера во время демонтажа палатки чернобыльцев в Донецке.

Как сообщает пресс-служба главы государства, также В.ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования родным и близким Г.Коноплева в связи с его смертью.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 ноября, в Донецке работники милиции и МЧС без предупреждения демонтировали палатку, в которой с 15 ноября голодали чернобыльцы.

Во время демонтажа умер 70-летний шахтер Г.Коноплев, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинское, а также членом партии «Батькивщина».