Погибший в Донецке шахтер Коноплев был членом "Батькивщины"

Палаточный городок чернобыльцев в Донецке разгоняла милиция вместе с лицами криминальной внешности. Об этом заявил народный депутат фракции «БЮТ-Батькивщина» Михаил ВОЛЫНЕЦ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», по словам депутата, эти лица завалили большую армейскую палатку, в которой был генератор, обеспечивающий лагерь освещением и теплом.

«Эти штурмовики пробежали по телам людей и затоптали шахтера Геннадия КОНОПЛЕВА, который был председателем ветеранской организации участников и детей войны в городе Родинске, а также членом партии «Батькивщина», - сообщил М.ВОЛЫНЕЦ.

Он также прибавил, что полгода тому назад пьяный работник милиции, находясь за рулем автомобиля, убил невестку погибшего сегодня Г.КОНОПЛЕВА.

«Расследование не проводится. Этот работник милиции находится якобы в розыске», - прибавил народный депутат.

М.ВОЛЫНЕЦ отметил, что Г.КОНОПЛЕВ был чрезвычайно справедливым, честным и порядочным человеком.