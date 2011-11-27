В Донецке по-прежнему голодают 27 чернобыльцев

В Донецке в палаточном городке 27 инвалидов-чернобыльцев продолжают голодовку, начатую 15 ноября, против сокращения им пенсионных выплат.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам председателя Донецкой областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чорнобиль-Єдність» Николая ГОНЧАРОВА, в настоящее время ситуация в палаточном городке спокойная, никаких эксцессов ни минувшей ночью, ни днем не было.

Н.ГОНЧАРОВ напомнил, что вчера приходили сотрудники милиции и в отношении его составляли административный протокол.

«Милиционеры в отношении меня составили протокол, и я дал пояснения. Это все происходило в течение четырех часов, - рассказал чернобылец, - Я пояснения подписал, потом почувствовал себя плохо, и мне вызвали врача. Я больше ничего не помню… Наши ребята попросили милиционеров выйти из палатки, они вышли».

«Пока милиция никаких шагов не предпринимает. Только несколько правоохранителей дежурят у входа в здание регионального Управления Пенсионного фонда», - заключил Н.ГОНЧАРОВ.