Рудьковского исключили из Политсовета СПУ

Член Социалистической партии Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ исключен из состава политсовета СПУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, такое решение было принято 26 ноября на заседании политсовета Соцпартии.

Кроме того, на заседании было осуществлено несколько кадровых изменений в составе Соцпартии. Так, кроме первого заместителя председателя СПУ Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, первым заместителем председателя СПУ по вопросам организации избирательного процесса назначен Петр УСТЕНКО, который является руководителем центрального избирательного штаба СПУ. Первым заместителем председателя СПУ по вопросам экономики и экономической политики стал Алексей ПРИСТАЯ.

Также на этом заседании было сказано, что Социалистическая партия Украины не будет менять свое название при объединении с левыми и левоцентристскими партиями.

На заседании политсовета Соцпартии обсуждались вопросы об условиях объединения левых и левоцентристских партий и механизм реализации достигнутых договоренностей. В частности, председатель СПУ Александр МОРОЗ отметил: «Политсовет Соцпартии в основном одобрил содержание переговоров и объединительного процесса, поручил партии продолжать эту работу и выразил нецелесообразность изменения названия партии».

Как напомнили в пресс-службе, 18 ноября 2011 года переговоры об объединении левых и левоцентристских партий завершились парафированием базовых принципов и политического соглашения о порядке объединения левоцентристских партий Украины. В переговорах принимали участие лидеры 11 политических партий.