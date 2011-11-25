В Гарварде показали кино о Луценко
23:13, 25 ноября 2011Политика
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Для тех, кого интересует будущее Украины
22 ноября водномиз наиболее известныхуниверситетовСША-Гарвардском-состоялсяпросмотрдокументальныхрасследованийукраинскоготелеканала ТВiо преследованииэкс-министра внутренних дел,лидера«Народной самообороны»Юрия Луценко,сообщаетпресс-службапартии.
Просмотр фильмоворганизовывалсамуниверситет.
Были приглашеныамериканские профессораполитологии,студенты,атакжете,кто интересуетсябудущимУкраины.
Были пересмотреныдва сюжетаукраинскогожурналистаКонстантинаУсова«Принудительноекормление.ДелоЮрия Луценко», «СвидетельЛуценко.Давлениепрокуратуры» ифильм «Политические репрессиивУкраине.Спецрасследование».
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