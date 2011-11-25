В Гарварде показали кино о Луценко

Для тех, кого интересует будущее Украины

22 ноября водномиз наиболее известныхуниверситетовСША-Гарвардском-состоялсяпросмотрдокументальныхрасследованийукраинскоготелеканала ТВiо преследованииэкс-министра внутренних дел,лидера«Народной самообороны»Юрия Луценко,сообщаетпресс-службапартии.



Просмотр фильмоворганизовывалсамуниверситет.



Были приглашеныамериканские профессораполитологии,студенты,атакжете,кто интересуетсябудущимУкраины.



Были пересмотреныдва сюжетаукраинскогожурналистаКонстантинаУсова«Принудительноекормление.ДелоЮрия Луценко», «СвидетельЛуценко.Давлениепрокуратуры» ифильм «Политические репрессиивУкраине.Спецрасследование».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter