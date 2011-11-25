Посол: шансы на парафирование договора с ЕС, хоть и мизерные, но есть

21:36, 25 ноября 2011
Политика
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"Буду драться, пока надежда будет тлеть"

Мизерные шансы на парафирование соглашения об ассоциации с Европейским Союзом существуют.

Об этом сообщил представитель Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев в эфире 5 канала, сообщает Украинская правда.

"Действительно ситуация вокруг парафирования соглашения очень сложная, но не безнадежная. Шансы, хотя и скудные, но, на мой взгляд, еще существуют. И ближайшие дни станут в этом плане определяющими, как посол буду драться за парафирование до тех пор, пока эта надежда будет тлеть", - отметил посол.

"Ни дня мы не прекращаем работу с тем, чтобы подготовить с технической точки зрения текст к парафированию", - рассказал он.

"На мой взгляд, на сегодня фактически отсутствует готовность парафировать соглашение со стороны одной-двух ведущих европейских столиц", - подытожил Елисеев.

 

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