Посол: шансы на парафирование договора с ЕС, хоть и мизерные, но есть

Мизерные шансы на парафирование соглашения об ассоциации с Европейским Союзом существуют.

Об этом сообщил представитель Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев в эфире 5 канала, сообщает Украинская правда.

"Действительно ситуация вокруг парафирования соглашения очень сложная, но не безнадежная. Шансы, хотя и скудные, но, на мой взгляд, еще существуют. И ближайшие дни станут в этом плане определяющими, как посол буду драться за парафирование до тех пор, пока эта надежда будет тлеть", - отметил посол.

"Ни дня мы не прекращаем работу с тем, чтобы подготовить с технической точки зрения текст к парафированию", - рассказал он.

"На мой взгляд, на сегодня фактически отсутствует готовность парафировать соглашение со стороны одной-двух ведущих европейских столиц", - подытожил Елисеев.