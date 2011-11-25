На Киевщине прошел фестиваль «Поверь в себя - 2011»

В Киевской области прошел трехдневный областной фестиваль творчества детей и молодежи с особыми потребностями “Поверь в себя - 2011”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской ОГА, фестиваль проходил под патронатом председателя Киевской областной государственной администрации Анатолия ПРИСЯЖНЮКА.

Участниками мероприятия стали около 150 детей и молодых людей с особыми потребностями от 7 до 35 лет – лауреаты районных и городских фестивалей, которые представляли все регионы Киевской области

Ознакомившись с творческими работами участников фестиваля, А.ПРИСЯЖНЮК пообещал в декабре организовать выставку-аукцион этих работ и совместно с активными участниками молодежного движения области провести предновогодний бал.

«Глядя на ваши творческие работы, художественные номера, достижения в учебе, восхищаешься мастерством этих творений. Вы демонстрируете нам, здоровым и взрослым, хороший пример силы духа и воли к полноценной жизни. И я уже дал поручение относительно организации предновогодней выставки-ярмарки работ всей нашей областной молодежи. Уверен, что она станет традиционной, где все творческие люди смогут не только показать свои работы, но и познакомиться друг с другом и обменяться опытом», - сказал губернатор.

В рамках фестиваля прошли выставки творческих работ изобразительного искусства, вышивки, вязания; творческих мастерских различных видов искусств; концерты, конкурсы, викторины, коллективные творческие игры, познавательно-развлекательные программы.

По словам директора Киевского областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Наталии РУДЬКО, организаторы фестиваля ставили перед собой задачу содействовать творческому, духовному, интеллектуальному развитию и популяризации творчества детей и молодежи с особыми потребностями, познакомить зрителей с разноцветной палитрой творчества участников фестиваля. С этой целью для работы с детьми и молодежью были привлечены мастера различных видов искусств, тренеры, психологи и другие специалисты.

Победители фестиваля получили нетбуки и денежные сертификаты.