Ремонт под окнами Тимошенко обещают сделать до вторника

Столичная Госавтоинспекция сообщает, что ремонт проезжей части ул. Дегтяревской на участке от ул. Довнар-Запольского до Лукьяновской площади продлится с 24 по 29 ноября 2011 г.

Об этом УНИАН сообщили в ГАИ г. Киева.

Сообщается, что на этой улице силами КК «Киевавтодор» проводятся работы по ремонту асфальтобетонного покрытия с заменой люков смотровых колодцев, сливоприемников и бордюрного камня.

В связи с ремонтными работами закрыто движение транспорта в обоих направлениях по ул. Дегтяревской, на участке от ул. Довнар-Запольского до Лукьяновской площади.

Столичная Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 ноября, один из лидеров партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявил, что ремонт на ул. Дегтяревской проводится с целью помешать общественности прийти под стены Лукьяновского следственного изолятора поздравить экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО с днем рождения.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что в воскресенье, 27 ноября, очень многие люди хотят прийти под стены следственного изолятора и поздравить Ю.ТИМОШЕНКО с днем рождения. Вместе с тем, по его словам, «власть ничего лучшего не может придумать, чем или за два месяца (до Нового года – УНИАН) строить елку, чтобы на Майдане не собирались, или переносить заборы». «Сейчас они перекрыли ул. Дегтяревскую и начали непонятный ремонт», - сказал он.

Сейчас на участке ул. Дегтяревской от ст. метро «Лукьяновская» в сторону Лукьяновского СИЗО и дальше проводится ремонт дорожного покрытия. В частности, на дороге работает несколько бригад рабочих, однако непосредственно ремонт дороги производится на нескольких участках, площадь каждого из которых составляет не более двух-трех квадратных метров.