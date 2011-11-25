Азаров предлагает симпатичным девушкам из FEMEN свою протекцию
19:12, 25 ноября 2011Политика
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Чтобы красиво применить энергию
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что девушкам из FEMEN можно помочь попасть в политику.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос одного из пользователей о своем отношении «к их не совсем дипломатичным методам деятельности».
«На мой взгляд, это очень симпатичные молодые девушки, но очень жаль, что они нашли для выхода своей энергии не совсем красивое применение. Если они хотят заниматься политикой, то можно им помочь...» - сказал Н. АЗАРОВ.
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