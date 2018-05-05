Еще раз о «поездке» на ЕврАзЭС, или Почему наш Президент напускает туману?

23 ноября СМИ облетела информация, в которой со ссылкой на источник в секретариате ЕврАзЭС сообщалось, что президент Янукович 19 декабря вместо того, чтобы присутствовать на саммите Украина – ЕС в Киеве, поедет на заседание межгосударственного Совета ЕврАзЭС. Все медиа-чиновники Президента и спикеры МИД загадочно молчали по поводу этой информации. Впрочем, о том, что эта информация была игрой либо провокацией (как кому нравится) аппарата Януковича, написали едва ли не все столичные медиа. Через день после скандальной информации во время поездки в Сумы Януковича спросили в лоб, где он будет 19 декабря. Президент в ответ заявил: “Я буду там, где мне необходимо быть” – чем еще больше напустил тумана. Это амортизация имиджевых потерь при прогнозируемых плохих результатах саммита ЕС? (ЕС четко сказала, что пока Тимошенко сидит, – никаких Соглашений). Если это посыл Европе, то какую роль он исполняет? Это – шантаж или реализация срыва подписания соглашения? И если последнее, то удастся ли украинской власти разделить ответственность за срыв евроинтеграции с ЕС?

Валерий Чалый, заместитель генерального директора центра Разумкова, директор международных программ: ПОЛИТТЕХНОЛОГИ БАНКОВОЙ ХОТЯТ СНИЗИТЬ КРИТИКУ БУДУЩЕГО САММИТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВАЛЬНЫМ С весны этого года планировалось, что в 2011 году Соглашение об Ассоциации будет подписано. Напомню, еще два года тому назад политические вопросы Соглашения были согласованы, основные нерешенные вопросы касались ЗСТ. И я могу четко сказать, что нынешние переговорщики многое сделали, чтобы завершить техническую часть ЗСТ с ЕС. Но европейскую сторону начала волновать политическая сторона Соглашения. И сейчас в ЕС возник вопрос: давать ли украинскому Президенту, действующей власти перед камерами торжественно завизировать текст Соглашения и объявить о прорыве в евроинтеграции? Как я понял, вряд ли это произойдет на саммите. Все будет переведено в техническую плоскость. Уже сегодня понятно, что саммит может быть провальным. При всем при этом, я считаю важным, чтобы он состоялся 19 декабря. А теперь происходит игра, чтобы как-то объяснить украинскому обществу, кто же в этом виноват. Делается все, чтобы сохранить лицо и снизить градус критики. Потому что люди понимают, что ситуация консервируется и идет в обратном направлении. Не секрет, что с Банковой работает группа политологов, которые сейчас являются политтехнологами. Неслучайно сейчас появляются статьи, где неуспех евроинтеграции объясняют позицией Германии, позицией других стран ЕС. Хотя там и действительно в нынешней ситуации сдержанно относятся к Украине.

В этом контексте следует рассматривать и нынешние выбросы информации о пребывании Президента 19 декабря не на саммите в Киеве. Хотя планировалось, что на следующий день, 20 декабря, он мог быть в Москве. То есть 19-го вечером такой вылет мог быть. Но что касается ЕврАзЭС, то даже в другой ситуации присутствие Президента там было бы нецелесообразно. Украина там наблюдатель, а потому представлять Украину на уровне Президента было бы неправильно даже с точки зрения протокола.

Власть начинает рассказывать, что невозможно парафировать Соглашение именно во время саммита, и объясняет это техническими причинами. А именно – невозможностью завершить согласование текста. Публично представители украинской власти заявляли, что на эту работу нужно четыре-пять недель. Но из моих контактов с европейской стороной (теми представителями ЕС, которые введут с нами переговоры) я знаю, что можно успеть к саммиту. То есть, если парафирование не состоится, оно состоится не по техническим причинам. Потому что именно парафирование стало вопросом политики и определенным символом. И какую бы информационную политику не выстраивали, она не заменит реальных действий. Только реальные действия помогут поддержать позитивный имидж Украины, как последовательного и предсказуемого партнера. К сожалению, сейчас идет серьезная диффузия именно такого имиджа. Это просто катастрофическая репутационная потеря.

Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины в 2007-2008 годах: МЫ ОПЯТЬ БЕГАЕМ ЗА ФАТА МОРГАНОЙ Анализируя ситуацию, мне кажется, что речь идет о том, что наши политики каким-то способом хотят выторговать у Европы лучшую формулу преамбулы Соглашения об Ассоциации. То есть именно ту часть, где речь идет о европейской перспективе. Но скажу как человек, который занимается этим не один год, и был одним из тех, кто начинал переговоры о подписании Соглашения: фактически все его содержание (содержание проекта Соглашения – авт.) является перспективой украинского участия в Европейском Союзе. Мы опять бегаем за фата морганой. Мы опять хотим сначала – формулы, а затем – действия. В действительности, выполнение этого Соглашения делает очень высокой вероятность, что мы станем членами Европейского Союза. Я сейчас не готов сказать, что выполнение Соглашения делает это достоверным на 70, 80 или 90%. Но если мы пройдем этот путь и выполним все те предпосылки, которой в нем заложены, то следующий шаг будет абсолютно четок и понятен, это – начало переговоров о вступлении. Следовательно, сегодня воевать за какое-то словосочетания (имеется в виду требование Президента зафиксировать перспективу членства – ред.), тем более, имея неоднократные резолюции Европарламента, где четко сказано, чего от нас требуют, это такая игра. Для нас эта игра может закончиться плохо. Что касается другого вектора интеграции.

Действия власти определяют экономические предпосылки и выгоды. Политически можно сдерживать тот или другой процесс, тормозить, делать менее эффективным, но эта экономическая направленность к ЕС пробивает и пробьет себе дорогу. Идти против мейнстрима, это только делать хуже себе. Никаких разговоров об интеграции в Таможенный союз никто сегодня не ведет. Это просто противоречит собственным интересам. А эти достаточно грубые торги могут для нас иметь негативные последствия, потому что они будут отдалять реальное начало европейского пути Украины.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантичного сотрудничества: ЯНУКОВИЧ БЫЛ ПОСВЯЩЕН В ЭТУ ПРОВОКАЦИЮ

Я думаю, что цель этой информационной провокации о присутствии Януковича на заседании межгосударственного совета ЕврАзЭС, возможность чего он прямо не опроверг в Сумах, говорит о том, что он был посвящен в эту провокацию. Более того, он о ней знал, и ему объяснили, для чего это. Месидж, который был послан Януковичем, и анонимным “источником” предназначен для всех: и для Москвы, и для Брюсселя и для украинских граждан.

Возможно, чтобы поддержать интерес к себе и интерес к Украине, “вбросили” в информпространство такую интригу. Для внутреннего потребителя этой ситуацией лепится образ мудрого Президента. Я убедился в этом, когда услышал комментарий Анны Герман, которая сказала, что тут нечего комментировать, а нужно только верить мудрому Президенту. Поэтому, это попытка позиционировать Президента, как мудрого человека, действия которого объяснять нельзя, потому что они имеют едва ли не сакральный характер.

Виктор Небоженко, руководитель центра “Украинский барометр”: ЯНУКОВИЧ ИГРАЕТ НА ПОНИЖЕНИЕ СТАТУСА САММИТА ДО ОБЫЧНОЙ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ Фраза Януковича о том, что он будет там, где необходимо быть, адресована Европе. Он не хочет подписывать пустое Соглашение без обязательств ЕС, без парафирования. Европа эти обязательства взять на себя не может. И Янукович это знает. Турция за столько лет этого не получила. Так как они дадут Украине?

Думаю, что утром 19 декабря Янукович может встретиться с европейцами, а затем не исключено, что поедет в Москву. Аля это заявление играет на понижение статуса саммита до обычной рабочей встречи. Но даже если Янукович поедет в Москву, не думаю, что он подпишет там какой-то обязывающий документ.

Эта фраза адресована Европе еще и для того, чтобы она снизила уровень представительства. Саммит - это высший уровень, в нем принимают участие лишь первые лица. А теперь, скорее всего, приедут вторые лица, которые подпишут подтверждение декларации о намерениях. Расцениваю это как невежливость самого Президента относительно Европы. Он не стремится в ЕС, потому что ему придется освободить Тимошенко. Но если бы у него было однозначное решение, то он бы сказал, что для нас евразийское направление важнее, чем ЕС и тогда Европа бы поняла. А так, он якобы и тут, и там.

Дмитрий Выдрин, политолог: У ПОЛИТИКОВ ПРОСЫПАЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ Фраза Президента, который "будет там, где нужно быть", свидетельствует о том, что у политиков просыпается национальная гордость. И политики в лице Президента показывают, что интересы страны важнее дежурных формальностей. Если для страны будет важнее, одно направление будет отрабатываться, если будет важно другое, также будет отрабатываться. Раньше мы были слугами или одного, или другого направления, а теперь пытаемся быть хозяевами ситуации и определять, где нам интереснее. Это не геополитическая, а психологическая переориентация.

Опрашивала Маша Мищенко