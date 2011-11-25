Сканадальный ролик про ЕврАзЭС заказал «знаток» кодекса самурая (видео)

Антиукраинский ролик, рекламирующий на луганских телеканалах Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), заказал депутат Луганского областного совета от КПУ Владислав КРИВОБОКОВ, который угрожает самоубийством в случае вступления Украины в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, в ролике несколько пар рук сначала разрушают пазлы в виде карты Украины, России, Беларуси и Казахстана, а затем его собирают под логотипом ЕврАзЭС.

Ролик транслируется на нескольких луганских телеканалах.

Сегодня во время сессии Луганского областного совета В.КРИВОБОКОВ предложил перевести Луганскую область на московское время.

17 ноября В.КРИВОБОКОВ заявил, что готов покончить с собой любым способом, если Украина вступит в Европейский Союз. В заявлении депутат выступает против вступления Украины в Евросоюз и, цитируя кодекс самурая, предлагает пари политикам, которые являются сторонниками евроинтеграции. В нем депутат также отмечает, что находится в здравом уме и трезвом рассудке.

«Лично я предпочитаю пулю, при условии, что вы совершите аналогичный поступок, когда Украина вступит в Евразийский Союз», - заявил В.КРИВОБОКОВ.

«Я хочу, чтобы политики, которые говорят, что у нас Европа будет стопроцентно, ответили за своей жизнью. Я готов своей жизнью ответить за свои слова. Если господин ЯЦЕНЮК говорит, что отвечает за свои слова – за евроинтеграцию, готов ли он положить свою жизнь за этот процесс? Сегодня обещания политиков обесценились, единственное, что у нас есть, - это жизнь. И жизнью нужно доказывать свою точку зрения», - подчеркнул В.КРИВОБОКОВ в комментарии УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября народный депутат Украины, председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам рекламы Елена КОНДРАТЮК выразила обеспокоенность по поводу бездеятельности власти в Луганске и на государственном уровне по поводу трансляции на региональных телеканалах Луганска рекламного ролика ЕврАзЭС.

Как отмечает депутат, в рекламном ролике присутствует государственный символ Украины - Государственный флаг, а также государственные символы других государств, что является нарушением требований статьи 8 Закона Украины «О рекламе».

«Как председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам рекламы, я вынуждена обратиться в Генеральную прокуратуру Украины, Государственную инспекцию Украины по вопросам защиты прав потребителей и в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой вспомнить, что они представляют государство Украина и должны заботиться о его защите, и, конечно, обязаны дать правовую оценку фактам проявления недобросовестной рекламы и принять соответствующие меры», - сообщила Е.КОНДРАТЮК.