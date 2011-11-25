На суде врач заявил, что Ландик пострадал больше, чем девушка

Врач скорой помощи Валерий КУЛИК утверждает, что после драки с Марией КОРШУНОВОЙ у депутата Луганского горсовета Романа ЛАНДИКА было сотрясение мозга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом врач заявил сегодня на заседании Ленинского районного суда Луганска по делу Р.ЛАНДИКА, обвиняемого в избиении М.КОРШУНОВОЙ.

В.КУЛИК 4 июля после инцидента в ресторане «Баккара» проводил осмотр Р.ЛАНДИКА и М.КОРШУНОВОЙ. По его словам, вызов бригады скорой помощи поступил из Ленинского райотдела милиции.

Врач сообщил, что сначала осмотрел М.КОРШУНОВУ. «Я написал «ушиб мягких тканей». Она еще сказала, что теряла сознание, поэтому я не исключил возможного сотрясения мозга и предложил ей госпитализацию, но она отказалась», - отметил В.КУЛИК.

Вместе с тем, по словам врача, он не выявил у девушки перелом носа. В.КУЛИК утверждает, что о такой травме узнал из СМИ.

Затем, по словам врача, он осмотрел Р.ЛАНДИКА, у которого выявил в лобно-височной части рану размером 3-4 см. Также у Р.ЛАНДИКА было неустойчивое давление и подтвердилось сотрясение мозга. Врач также сообщил, что поле осмотра Р.ЛАНДИКА увезли в больницу зашивать рану.

Кроме того, В.КУЛИК сообщил суду, что от М.КОРШУНОВОЙ слышал запах алкоголя, а от Р.ЛАНДИКА - нет. Видимых повреждений на лице девушки не было, утверждает врач.

Судья Елена ПОПОВА зачитала показания В.КУЛИКА, которые он дал милиции. Эти показания совпали с его сегодняшними словами.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно о том, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.