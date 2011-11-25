Тюремщики говорят, что Тимошенко переселили из-за ремонта сантехники

Юлию Тимошенко перевели в другую камеру Лукьяновского СИЗО в связи с масштабным ремонтом в следственном изоляторе.

По крайней мере так утверждает пресс-службаГосударственной пенитенциарной службы Украины в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте ведомства. Киевское СИЗО пока "готовят к зимнему периоду" и продолжают "ремонт сантехнического оборудования в камерах, системы принудительной вентиляции, тепло-, водо-и энергосетей".

В частности сейчас идет ремонт отдельных участков сети водоснабжения, систем камерного отопления, остекление (ремонт) окон на разных корпусах учреждения, в частности на корпусах для содержания арестованных женщин и несовершеннолетних заключенных.

Именно поэтому, согласно утверждению Государственной пенитенциарной службы "ряд камер будут освобождены для проведения ремонтных работ, предусматривающий временное переселение заключенных, в том числе и Ю. Тимошенко и ее сокамерниц". Отчего ведомство просит (правда, кого именно просит, не указано) "с пониманием отнестись к проведению запланированных работ в Киевском СИЗО и не спекулировать на этой теме в СМИ".