Бютовец: по коридорам больницы Тимошенко таскали под руки два амбала

Народный депутат Украины от фракции «БЮТ-Батькивщина» Остап СЕМЕРАК узнал из своих источников подробности обследования экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО 23 ноября в Киевской областной больнице №1.

Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

"Юлию ТИМОШЕНКО привезли на осмотр около 6-ти часов утра в новый корпус больницы на ул. Пугачева. Врачей предупредили об этом еще с вечера. Но всему остальному персоналу ничего не сообщали - очевидно, боялись огласки", - сообщил О.СЕМЕРАК.

"А дальше - ужас! Юля совсем не могла идти - ноги ее не слушались. Но по коридорам больницы ее не везли на каталке, а тянули под руки два амбала. А на голову ей накинули какой плащ или рядно. Видимо, эти палачи боялись, чтобы ее не узнали люди!", - возмущен депутат.

"Вот так выглядела "забота" господина ЯНУКОВИЧА о здоровье Юлии ТИМОШЕНКО, на которой он еще так цинично попиарился. Ему мало было бросить ее за решетку, он продолжает наслаждаться издевательством. Это патологический садизм НКВД-шного или фашистского образца. Об этом должен знать весь цивилизованный мир", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА, которая без предупреждения приехала в Лукьяновское СИЗО посетить экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, назвала ее состояние очень тяжелым.

"Во время моего посещения СИЗО без предупреждения я также наведалась к Юлии ТИМОШЕНКО и еще к двум женщинам в камере. Состояние ТИМОШЕНКО очень тяжелое, она не могла подняться с кровати, когда общалась со мной. Она нуждается в обследовании и лечении вне пределов СИЗО. Кроме того, я считаю абсолютно невозможным проведение следственных действий в камере СИЗО, это единственный случай во времена независимости Украины", - подчеркнула омбудсман.

22 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО будет оказана необходимая медицинская помощь в киевских больницах.

23 ноября министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО прошла медицинское обследование в одном из киевских медицинских учреждений.

В пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины сообщили, что в тот день в одном из лечебных учреждений Киева проведено инструментальное обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, ей были проведены магнитно-резонансная томография, рентген, сонография.

По результатам обследований «в организме экс-премьера не выявлены патологические изменения, которые угрожают ее жизни», подчеркнули в пенитенциарной службе.

25 ноября защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что ей до сих пор не предоставили всех результатов медицинского обследования, которое проводилось 23 ноября за пределами СИЗО.