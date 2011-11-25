Турчинов подозревает, что рентген Тимошенко хотят подделать

Защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что ей до сих пор не предоставили всех результатов медицинского обследования, которое проводилось 23 ноября за пределами СИЗО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО сказал журналистам после очередного посещения Ю.ТИМОШЕНКО в следственном изоляторе.

С.ВЛАСЕНКО отметил, что состояние здоровья его подзащитной продолжает ухудшаться, на ее теле появились новые кровоподтеки. При этом он добавил, что лечения Ю.ТИМОШЕНКО не получает, она имеет возможность принимать только обезбаливающие препараты.

С.ВЛАСЕНКО сообщил, что на сегодняшний день всех результатов медицинского обследования Ю.ТИМОШЕНКО не получила. По его словам, утром 23 ноября экс-премьеру сделали МРТ и рентгенографию, но результатов этих обследований до сих пор нет.

«Если в течение двух дней не могут передать результаты, которые делаются за 15 минут, это означает, что, наверное, с этими результатами что-то происходит», - сказал он.

По словам адвоката, «есть полное понимание, что ее возили (на обследование – УНИАН) не для того, чтобы диагностировать… а для того, чтобы сказать, что с ней можно проводить следственные действия».

В свою очередь, первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ добавил, что отсутствие результатов обследования Ю.ТИМОШЕНКО вызывает много вопросов, «в том числе и о, либо сокрытии материалов, либо их подделке».

Как сообщал УНИАН, 23 ноября министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО прошла медицинское обследование в одном из киевских медицинских учреждений.

В пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины сообщили, что в тот день в одном из лечебных учреждений Киева проведено инструментальное обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, ей были проведены магнитно-резонансная томография, рентген, сонография.

По результатам обследований в организме экс-премьера не выявлены патологические изменения, которые угрожают ее жизни, подчеркнули в пенитенциарной службе.