Киевский облсовет выбрал двух замов своему главе

Депутаты Киевского областного совета избрали заместителями своего председателя представителей Партии регионов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации ПР.

В частности, первым заместителем председателя облсовета избран Юрий ПАВЛОВ, который до этого работал заместителем председателя, а в предыдущем созыве - первым заместителем председателя облсовета.

Кроме того, на должность заместителя председателя облсовета депутаты избрали Ивана ШКИРТУ, который в свое время работал председателем Яготинской и Бориспольской райгосадминистраций.

Ю.ПАВЛОВ и И.ШКИРТА являются членами Партии регионов.