Киевский облсовет выбрал двух замов своему главе
14:13, 25 ноября 2011Политика
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Оба - регионалы
Депутаты Киевского областного совета избрали заместителями своего председателя представителей Партии регионов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной организации ПР.
В частности, первым заместителем председателя облсовета избран Юрий ПАВЛОВ, который до этого работал заместителем председателя, а в предыдущем созыве - первым заместителем председателя облсовета.
Кроме того, на должность заместителя председателя облсовета депутаты избрали Ивана ШКИРТУ, который в свое время работал председателем Яготинской и Бориспольской райгосадминистраций.
Ю.ПАВЛОВ и И.ШКИРТА являются членами Партии регионов.
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