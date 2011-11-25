Избиратели Днепропетровска «проголосовали» за маньяков и убийц

Избиратели Днепропетровска проголосовали за убийц и маньяков, душевно больных и несуществующих людей, которые были включены в списки кандидатов в депутаты Верховной Рады Украины в мажоритарных округах.

Об этом на пресс-конференции в Днепропетровске по результатам социологического экспресс-опроса сообщил председатель Всеукраинской общественной организации «Общественная сила» Загид КРАСНОВ.

По его словам, Центр независимых социологических исследований (г. Запорожье) по заказу ВОО «Общественная сила» 20 ноября провел в Днепропетровске социологическое исследование методом экспресс-опроса с целью определить симпатии граждан относительно выборов в ВР с учетом принятых изменений в закон о выборах.

«Мы заказали социсследование с целью узнать, на самом ли деле введенная новым законом смешанная система, в частности в части выборов в ВР отвечает надеждам избирателей?», - сказал З.КРАСНОВ.

По словам члена правления Социологической ассоциации Украины Эдуарда ГУГНИНА, экспресс-опрос проводился во всех 8 районах Днепропетровска. Было опрошено 800 человек в местах их наибольшего скопления.

«Мы не проводили полномасштабное социологическое исследование для четкого определения рейтингов партий и потенциальных кандидатов в мажоритарных округах с необходимым допущением погрешностей и т.п. Мы ставили целью выяснить активность избирателей города и общественное мнение по состоянию на 20 ноября. В анкете было два вопроса – относительно симпатий Днепропетровска на выборах в ВР к партиям и «мажоритарщикам», - сказал Е.ГУГНИН.

По словам З.КРАСНОВА, результаты экспресс-опроса оказались неожиданными.

«Оказалось, что система выборов с новым законом абсолютно не изменилась. За депутатов-мажоритарщиков, напротив фамилий которых была указана их партийность, жители Днепропетровска проголосовали также, как и за партийные списки. Причем мы включили в список мажоритарщиков несуществующих людей, известного серийного убийцу, двух «днепропетровских маньяков», мать, которая убила 4 своих детей, хронического алкоголика и психически больного мужчину», - заявил заказчик социсследования.

З.КРАСНОВ также сообщил, что в анкету опроса также были включены трое кандидатов–самовыдвиженцев – известных в Днепропетровске людей, «к которым нет претензий со стороны общественности» города. Однако за каждого из самовыдвиженцев проголосовало менее 1% опрошенных.

По мнению руководителя «Общественной силы», на закон о выборах в ВР стоило бы наложить президентское вето и вернуть в ВР на корректировку, в частности, убрать из закона норму о партийной принадлежности кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах.