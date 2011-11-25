Янукович завтра почтит память жертв голодоморов в Украине

Завтра, 26 ноября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии памяти жертв голодоморов в Украине в Национальном музее «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине».

Как сообщает пресс-служба Президента, после этого глава государства также почтит память жертв тоталитаризма. В.ЯНУКОВИЧ примет участие в церемонии открытия краеугольного камня на месте сооружения Мемориала памяти жертв репрессий 1936-1941 гг. в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы».