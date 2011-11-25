Батькивщина требует от Киселёва приглашения для защитника Тимошенко

Партия «Батькивщина» требует от журналиста и ведущего Евгения КИСЕЛЁВА пригласить защитника экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергея ВЛАСЕНКО на сегодняшнее ток-шоу «Большая политика с Евгением Киселёвым».

Об этом сказано в переданном УНИАН заявлении партии «Батькивщина».

По данным партии, сегодня, 25 ноября, участником программы «Большая политика с Евгением Киселёвым» станет первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН. На программу, где будут обсуждаться уголовные дела против Ю.ТИМОШЕНКО, опять не приглашен ни один представитель защиты экс-премьера.

«Второй раз за месяц Евгений КИСЕЛЁВ предоставляет эфир одиозному представителю Генеральной прокуратуры без какой-либо альтернативной точки зрения. 28 октября КУЗЬМИН выступал «соло», на сей раз приглашены трое журналистов», - отмечает пресс-служба «Батькивщины».

«Поскольку весь мир признал дела против Юлии ТИМОШЕНКО политически мотивированными - абсолютно понятно, что в такой теме порядочный журналист должен дать зрителям возможность выслушать две точки зрения», - убеждены в партии.

«Понятно, что оппонировать Ренату КУЗЬМИНУ в эфире должны не журналисты, потому что это не их работа. Оппонентами должны быть защитники Юлии ТИМОШЕНКО, которые владеют всеми нюансами дел и свободно ориентируются в уголовном законодательстве. Поэтому мы требуем, чтобы вы пригласили защитника экс-премьера Сергея ВЛАСЕНКО в качестве оппонента Ренату КУЗЬМИНУ», - сказано в заявлении.

В «Батькивщине» указали, что в предыдущей передаче Р.КУЗЬМИН продемонстрировал «сознательное искажение фактов и пренебрежение фундаментальными положениями Конституции (в частности, о презумпции невиновности)».

«Впрочем, Евгения КИСЕЛЁВА такие «пустяки» не интересуют. У него, похоже, одна проблема в жизни: определиться, где он работает – в Администрации Президента или в Службе безопасности. Потому что журналистикой назвать его профессию язык не поворачивается», - заявляют в «Батькивщине».