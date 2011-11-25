Королевская ждет благословения от Тимошенко, чтобы возглавить УСДП

Правящей верхушке действительно удалось сделать так, чтобы «Восток и Запад были вместе» - на почве возмущения ее действиями.

Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина»), председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время эфира на телеканале «Симон» в Харькове.

По ее словам, для украинской оппозиции настало время испытаний, поскольку ее лидер находится за решеткой. «Необходимо отбросить в сторону депрессивное настроение и популизм. Настала время для активных и решительных действий сильных духом людей, которые не боятся выступить против безобразий нынешней власти», – отметила она.

«Власть своими «экспериментами» над людьми добилась одинаковой реакции на свои действия во всех без исключения регионах. Недовольство действиями власть предержащих перерастает в понимание необходимости защищать свои права. Правящей верхушке действительно удалось сделать так, чтобы «Восток и Запад были вместе» – на почве возмущения ее действиями», – отметила народный депутат.

Отвечая на вопрос, каким образом она будет баллотироваться в Верховную Раду на ближайших парламентских выборах – в мажоритарном округе, по спискам «Батьківщини» или УСДП, Н.КОРОЛЕВСКАЯ заявила: «Я пока не рассматриваю этот вопрос. Сегодня главное – освободить лидера украинской оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО. О том, каким образом я буду баллотироваться в парламент, говорить пока рано», – сказала народный депутат

Политик отметила, что могла бы возглавить УСДП, входящий в БЮТ, если бы ее об этом попросила лидер блока. Но по понятным причинам обсудить этот вопрос с Ю.ТИМОШЕНКО не получается – судья Родион КИРЕЕВ отговаривает в возможности встречи с ней. «В любом случае, последнее слово будет за съездами «Батьківщини» и УСДП – только они уполномочены принимать такие решения», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.