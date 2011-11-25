Томенко: в команде Януковича - две команды

Внешнеполитический курс Украины не может быть предметом манипуляций внутри власти.

Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО, комментируя слова заместителя министра иностранных дел Павла КЛИМКИНА о том, что Украина не имела принципиального намерения парафировать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на саммите Украина – ЕС, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера.

Он констатировал, что в вопросах геополитической ориентации Украины на сегодняшний день в рамках власти «действуют, как минимум, две геополитически разновекторные команды». Одна, по его словам, пропагандирует евразийский геополитический курс Украины, который должен закончиться входом Украины в Таможенный союз и ЕврАзЭС. В то же время другая команда, добавил Н.ТОМЕНКО, пропагандирует европейский курс Украины и борьбу за вход в Европейский Союз.

«Соответственно, в зависимости от характера переговоров с ЕС или о цене на газ с Россией используется позиция то одной, то другой команды», - сказал вице-спикер.

При этом, по его словам, все было бы хорошо, если бы это не превращало Украину в непрогнозируемого партнера для мира.

Он напомнил, что 28 октября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что подписание соглашения с европерспективой является его принципиальной позицией и позицией большинства украинского общества.

Н.ТОМЕНКО убежден, что за месяц позиция большинства граждан, ориентированных на европейский вектор, не изменилась, и призвал власть, в целом, и МИД, в частности, придерживаться европейского курса, который определенный законодательством и поддерживается большинством граждан Украины.