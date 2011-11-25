Гриценко: власть Януковича завершилась бы через 11 месяцев

Если бы закон о выборах в Украине не изменили, власть Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА завершилась бы уже через 11 месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал народный депутат, лидер партии “Гражданская позиция” Анатолий ГРИЦЕНКО во время круглого стола, посвященного принятию нового закона о выборах народных депутатов.

Он заметил, что с предыдущим законом Партия регионов получила бы на выборах 10-15% мест в парламенте, другие места заняла бы оппозиция.

А.ГРИЦЕНКО убежден, что закон решили изменить, чтобы продолжить власть нынешнего Президента Украины. “Была избрана Президентом комиссия, был написан закон ЯНУКОВИЧЕМ, для ЯНУКОВИЧА, без оппозиции”, – сказал А.ГРИЦЕНКО.

“К сожалению, в этой победе (В.ЯНУКОВИЧА – УНИАН) приняли участие оппозиционеры. Я думаю, что наступило время срывать маски: под маской волка от оппозиции идут зайки, кролики, овечки. А по сути своей – “тушканчики”, которые потом станут “тушками” и укрепят власть ЯНУКОВИЧА”, – отметил А.ГРИЦЕНКО.

В свою очередь народный депутат от Партии регионов, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Валерий БОНДИК сказал, что “этот закон мы считаем плодом компромисса”.

Он подчеркнул, что большинство предложенных оппозицией поправок было учтено, и отметил, что этот закон направлен на то, чтобы сохранить права оппозиции.

“Мы считаем, что такая смешанная система, когда 225 депутатов избираются в мажоритарных округах, а 225 – проходят по спискам партий, - он больше всего устраивает оппозицию”, – сказал В.БОНДИК.

Сергей САС, народный депутат из фракции "БЮТ-"Батькивщина", член Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам подготовки проекта закона о выборах народных депутатов отметил, что не согласен с В.БОНДИКОМ.

“То, что анонсируется сейчас как компромисс, было для оппозиции выбором между плохим и очень плохим”, – отметил он и добавил, что представители оппозиции и власти имели неравные позиции в образованной парламентом ВСК по подготовке избирательного законопроекта.

“Учитывая то, что распределение голосов в комиссии было 8 на 5, решение, которое должно было быть принято, могло быть принято и гарантировано принималось, - большинство могло решить в свою пользу способом голосования”, – сказал С.САС.

По его убеждению, с принятием нового закона кандидаты в депутаты просто будут покупать себе округа вместе с избирателями. “Принятие данного закона – это обеспечение властью механизма сохранения себя при власти”, – добавил С.САС.

“Очевидно, что вопрос перспективы реформы избирательной системы не снят с повестки дня. Президент неоднократно подтверждал, что признает необходимость принятия Избирательного кодекса. И этот закон о выборах фактически является законом одноразового действия под выборы 2012 года”, – отметил в свою очередь заместитель начальника Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Украины Виталий КУЛИК.

Председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО выразил убеждение, что парламентская оппозиция была поставлена в такую ситуацию, что закон в любом случае был бы проголосован без них. “Но если кто-то думает, что через этот закон выборы у нас пройдут честно, прозрачно и прекрасно, - ошибается”, – подчеркнул он и отметил, что новый закон не ограждает ни от подкупа избирателей, ни от применения админресурса.

Как сообщал УНИАН, ВР 17 ноября приняла в целом Закон «О выборах народных депутатов».

Законом предусмотрено, что выборы будут проводиться по смешанной системе – 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а 225 – по мажоритарной системе.

Согласно новому закону, кроме внедрения смешанной системы выборов, запрещения на участие в выборах блоков партий, сокращения срока агитационной работы, повышается и проходной барьер для политических партий – с 3 до 5 %.