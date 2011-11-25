Янукович настроен подписать закон о выборах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает важность принятия нового закона о выборах народных депутатов, однако пока еще не знает о том, есть ли в нем нарушения Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Сумской области.

«Я, конечно, настроен подписать этот закон», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, закон о выборах сегодня проходит дополнительную экспертизу, и если там действительно будут обнаружены нарушения Конституции, они должны быть устранены.

«Я буду предлагать парламенту, чтобы он их переголосовал, если такие будут. Но на сегодняшний день у меня пока такой информации нет», - отметил Президент.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он очень хочет, чтобы в 2012 году Украина имела «реальный, живой закон, который получил такую широкую поддержку в парламенте».

«Я хочу, чтобы у нас нормально шла подготовка к выборам, которые состоятся осенью 2012 года, я так думаю. Я, конечно, хочу, чтобы эти выборы были демократическими, прозрачными и честными, и наши люди имели возможность прийти в этот день и проголосовать, и голос был учтен», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 17 ноября приняла в целом Закон «О выборах народных депутатов».

Им предусмотрено, что выборы будут проводиться по смешанной системе – 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а 225 – по мажоритарной системе.