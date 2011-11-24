Оппозиция требует от Януковича парафировать Соглашение с ЕС

Оппозиция требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА обеспечить парафирование и подписание Украиной Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Об этом заявил лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК, сообщили УНИАН в пресс-служба партии.

Он отметил, что через много лет Украина, наконец, подошла к историческому этапу, который открывает государству возможности для реальной интеграции в Европу. «Отвечает это личным интересам Президента или нет, но такое сближение с ЕС отвечает интересам украинского народа. Власть обязана выполнять официально провозглашенный курс государства на евроинтеграцию», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

«Украинское руководство должно отказаться от интриг, направленных на фактический срыв саммита Украина-ЕС 19 декабря. Если глава государства накануне исторического события на прямой вопрос о своем участии в саммите не дает прямого ответа, то это свидетельствует либо о неудачной попытке власти шантажировать Европу, либо о движении в противоположном от ЕС направлении - в Советский Евразийский Союз, в советское прошлое», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что отказ от парафирования соглашения с ЕС «развязывает руки власти, дает ей карт-бланш на дальнейшее свертывание демократии в Украине, политические репрессии и уничтожения оппозиции».

Лидер партии «Фронт Змін» призвал В.ЯНУКОВИЧА публично четко подтвердить свои намерения относительно парафирования Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС 19 декабря. «Европейцы неоднократно заявляли, что они к этому готовы», - отметил он.