Васюник: две трети украинцев считают Голодомор геноцидом

Бывший вице-премьер-министр Украины, сокоординатор Общественного комитета чествования памяти жертв Голодомора Иван ВАСЮНИК заявляет, что более двух третьих всех украинцев считают трагические события 1932-1933 гг. геноцидом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВі, об этом он сказал в эфире программы "Сегодня. О главном" на ТВі.

"По социологическим опросам последних лет, более двух третьих украинцев считают этот трагический период истории нации геноцидом", – сообщил И.ВАСЮНИК.

Он подчеркнул, что такое мнение разделяют жители как западной, так и восточной Украины.

Также И.ВАСЮНИК полагает, что через некоторое время власть перестанет игнорировать вопрос Голодомора.

"Я думаю, что придет время – через год, через два, – и будет тот период, когда независимо от партийной принадлежности, независимо от того, где кто находится в это время, и представители власти, и люди будут вместе, а не по отдельности чтить память убиенных голодом", – сказал он.