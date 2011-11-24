Защита Ландика хочет выбросить скандальное видео из материалов дела

Сегодня в Ленинском районном суде Луганска в рамках рассмотрения уголовного дела депутата Луганского горсовета Романа ЛАНДИКА, избившего девушку в луганском ресторане «Баккара», в качестве свидетелей допросили администратора, бармена и директора этого заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, администратор дал путаные показания, бармен сообщил суду, что ничего не видел, а директор сказал, что во время инцидента находился за пределами заведения.

В судебном следствии особое внимание было уделено записи камер видеонаблюдения, приобщенным к материалам дела, поскольку, с точки зрения обвинения, они являются главными доказательствами обвинения.

Директор «Баккары» Артём ЦЮНДИК пояснил суду, что в ресторане в разное время работает от 30 до 50 камер, ведется наблюдение как внутреннее (залы), так и внешнее (прилегающая к ресторану территория). Вся информация «стекается» на жесткий диск компьютера, который находится у него в кабинете. Доступ к записям имеет только он. В случае ремонта-наладки приглашают специалистов. По словам А.ЦЮНДИКА, жесткий диск с информацией камер наблюдения по данному происшествию изымала милиция в его присутствии.

Как заявил журналистам после заседания суда Р.ЛАНДИК, защита будет ставить вопрос об изъятии записей видеокамер наблюдения из материалов дела.

Один из основных свидетелей Валерия ОВЧАРУК (одна из двух подруг пострадавшей Марии КОРШУНОВОЙ, которые в тот вечер были с ней в «Баккаре») сегодня не явилась на судебное заседание. Суду она сообщила, что находится в Харькове и даст показания во вторник, 29 ноября.

Рассмотрение дела будет продолжено завтра, 25 ноября, в 11.00.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно о том, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.