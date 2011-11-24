Грищенко начал визит в Индию

Сегодня, 24 ноября, начался первый за последние восемь лет официальный визит министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО в Республику Индия.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Как подчеркивается в сообщении, официальный Киев рассматривает Индию как одного из приоритетных партнеров как в политической, так и в торгово-экономической сферах. Индия становится одним из центров новой системы международных отношений, и развитие партнерских отношений с Нью-Дели относится к стратегическим приоритетам украинской внешней политики, подчеркнули в МИД.

По данным Департамента информполитики, главной целью визита К.ГРИЩЕНКО является возобновление политического диалога на наивысшем и высоком уровнях между двумя государствами.

Программой визита предусмотрены встречи К.ГРИЩЕНКО с представителями политического и дипломатического руководства Республики Индия.

На завтра запланированы встречи руководителя внешнеполитического ведомства Украины с министрами экономического блока правительства Индии, во время которых будут обсуждаться пути поддержки положительной динамики двусторонней торговли, которая в этом году может достичь отметки в 2,5 млрд. дол. (и значительным положительным сальдо в пользу Украины).

В рамках визита запланировано подписание Соглашения об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов, отметили также в МИД.