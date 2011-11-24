В Москве уже замахнулись на создание «Евразийского союза»

Евразийский союз России, Беларуси и Казахстана не будет копировать Советский Союз и будет открыт для новых членов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом председатель Совета Федерации России Валентина МАТВИЕНКО сказала сегодня в Москве в ходе круглого стола на тему «Большая страна: перспективы интеграционных процессов на постсоветском пространстве в рамках Евразийского союза».

«Таможенный союз стал реальностью, и это основа для следующего шага - формирования Евразийского союза. Это уже более глубокая форма интеграции, предполагающая единую банковскую систему, гармонизацию налогового законодательства и переход к единой валюте. Однако речь не идет о возрождении Советского Союза. Копировать старые образцы бессмысленно. К тому же Евразийский союз будет основываться, прежде всего, на взаимодействии наших стран в области экономики, и он будет открыт для всех стран СНГ для присоединения к нему новых членов», - сказала В.МАТВИЕНКО.

По ее словам, исторические и культурные предпосылки позволяют с оптимизмом смотреть в будущее Евразийского союза, поскольку есть желание народов и оно подкреплено политической волей руководителей государств.

В.МАТВИЕНКО отметила, что как председатель Совета межпарламентской ассамблеи СНГ намерена координировать усилия парламентариев Содружества по унификации национальных законодательств и синхронизации ратификации соглашений, принятых главами государств, в первую очередь, в сфере экономической и бюджетно-финансовой политики.