В ПР решили, что чернобыльцы стали на колени ради провокации

В Донецкой областной организации Партии регионов голодающих чернобыльцев обвинили в провокации и попытке дестабилизации и срыва работы сессии облсовета.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом говорится в распространенном сегодня в Донецке сообщении пресс-службы облорганизации ПР со ссылкой на заместителя председателя ДОО ПР, председателя фракции ПР в областном совете Александра БОБКОВА.

В сообщении указывается, что «лица, пытавшиеся 24 ноября прорваться на сессию Донецкого облсовета от имени участников акции протеста - чернобыльцев, преследовали цель дестабилизации и срыва работы высшего представительского органа области».

«Напоминаю, что еще до сессии руководством облсовета и обладминистрации была создана рабочая комиссия, встретившаяся с инициаторами акции протеста. Комиссия полностью выполнила все требования митингующих», - сказал А. БОБКОВ.

По его словам, депутаты от ПР «обратились в Кабинет министров и Верховную Раду по существующей проблеме, и, как результат, правительство в лице Николая АЗАРОВА приняло решение об увеличении пенсий ликвидаторам-чернобыльцам до 4 тыс. грн.».

«Со своей стороны облсовет также принял решение выделить материальную помощь из областного бюджета в размере 260 тыс. грн. инвалидам-ликвидаторам, а также отдельным участникам боевых действий в Афганистане и членам их семей», - отметил А.БОБКОВ.

Он констатировал, что, несмотря на это, сегодня перед сессией облсовета «отдельными участниками акции протеста была предпринята попытка проникнуть туда с целью провокации».

А.БОБКОВ добавил, что с протестующими чернобыльцами пришел народный депутат Михаил ВОЛЫНЕЦ, «которому было предложено прийти на сессию и выступить, но он на сессию не явился».

«К чести нашего депутатского корпуса нам удалось спокойно провести сессию и принять решения по актуальным вопросам ЖКХ и улучшения работы социальных объектов Донецкой области», - заключил А.БОБКОВ.