Азаров напророчил миру масштабный финансовый кризис

17:23, 24 ноября 2011
Политика
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Если ЕС не разберется с проблемой долгов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что мир ожидает масштабный финансовый кризис, если ЕС в ближайшие недели не найдет решения долговых проблем.

Об этом он заявил во время лекции в Евразийском национальном университете имени Гумилева в г. Астана (Казахстан), сообщается на Правительственном портале.

“Если ЕС в ближайшие недели не найдет решения долговых проблем, то мир ожидает масштабный финансовый кризис», - сказал Н.АЗАРОВ.

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