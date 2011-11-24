Азаров напророчил миру масштабный финансовый кризис
17:23, 24 ноября 2011Политика
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Если ЕС не разберется с проблемой долгов
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что мир ожидает масштабный финансовый кризис, если ЕС в ближайшие недели не найдет решения долговых проблем.
Об этом он заявил во время лекции в Евразийском национальном университете имени Гумилева в г. Астана (Казахстан), сообщается на Правительственном портале.
“Если ЕС в ближайшие недели не найдет решения долговых проблем, то мир ожидает масштабный финансовый кризис», - сказал Н.АЗАРОВ.
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