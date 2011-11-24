Глава донецкого облсовета: Я не знал, что они стоят на коленях...

Двух участников акции протеста чернобыльцев Николая ГОНЧАРОВА и Владимира ДЕРКАЧА, которые на коленях просили охранников пропустить их на сессию Донецкого облсовета, не пустили, так как они не подали предварительно заявку согласно регламенту на участие в сессии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкого облсовета Андрей ФЕДОРУК.

При этом он подтвердил, что обещал чернобыльцам сегодняшнее выступление на сессии, однако подчеркнул, что предварительно с ними беседовал руководитель фракции Партии регионов Александр БАБКОВ и предлагал все, что они хотят сказать, передать приехавшему в Донецкую ОГА народному депутату Михаилу ВОЛЫНЦУ.

Глава облсовета отметил, что М.ВОЛЫНЕЦ имел полное право выступить на сессии облсовета согласно закону в разделе «разное» и передать то, что хотят сказать чернобыльцы. Однако, по словам А.ФЕДОРУКА, М.ВОЛЫНЕЦ не воспользовался этим правом.

На вопрос журналистов, почему чернобыльцы не были пропущены на сессию, если М.ВОЛЫНЕЦ согласен был отдать им свое время выступления, В.ФЕДОРУК ответил, что так не положено.

На вопрос, знал ли глава облсовета о том, что чернобыльцы стали на колени, чтобы их допустили на сессию, А.ФЕДОРУК ответил: «Я не знал, что они стоят на коленях…».

При этом А.ФЕДОРУК еще раз подчеркнул, что депутаты облсовета и так достаточно много делают для того, чтобы урегулировать проблему с чернобыльцами, и обвинил чернобыльцев, что те, в свою очередь, никого не слышат, «у чернобыльцев идет бессистемная работа».

Губернатор выразил надежду на мирное разрешение данного конфликта.