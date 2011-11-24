Донецкий губернатор сбежал от вопроса о чернобыльцах на коленях

Председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ отказался комментировать сегодняшние действия двух чернобыльцев - участников акции протеста Николая ГОНЧАРОВА и Владимира ДЕРКАЧА, которые, стоя на коленях перед ох ранниками, просили пропустить их на второй этаж здания ОГА на сессию облсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, чернобыльцы в своей просьбе аппелировали недавним обещанием председателя Донецкого облсовета Андрея ФЕДОРУКА и губернатора А.ШИШАЦКОГО допустить их сегодня на сессию, чтобы выступить перед депутатами облсовета с криком о помощи.

«Я встречался неоднократно с чернобыльцами. Они просились на сессию областного совета, и вы задаете вопрос не по адресу. Я не руководитель областного совета», - сказал А.ШИШАЦКИЙ журналистам.

На вопрос, передали ли ему сегодня просьбу чернобыльцев, губернатор категорично повторил: «Я еще раз говорю: я встречался с чернобыльцами неоднократно, выезжал к ним, поэтому передо мной на коленях стоять не надо».

На реплику журналистов, означает ли такой ответ, что за все сегодня отвечает только А.ФЕДОРУК, губернатор ничего не ответил, быстро сел в лифт и уехал.