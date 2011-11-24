Чорновилу «не было бы стыдно» идти в парламент от Кличко

Народный депутат Украины, член группы «Реформы ради будущего» Тарас ЧОРНОВИЛ ищет возможность идти на следующие парламентские выборы от партии «УДАР» Виталия КЛИЧКО.

Об этом депутат сообщил журналу Weekly.ua.

«У меня есть заинтересованность в единственном списке, где мне не было бы стыдно – у КЛИЧКО. Возможно, буду баллотироваться по Дарницкому округу столицы, где живу», - заявил Т.ЧОРНОВИЛ.

По его мнению, парламент после выборов-2012 радикально обновится.

По информации Weekly.ua, большинство членов группы «Реформы ради будущего», в том числе ее лидер Игорь РЫБАКОВ, намерены бороться за депутатский мандат на мажоритарных округах.