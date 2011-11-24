Чернобыльцы на коленях просились на сессию облсовета (добавлено фото)

В Донецке лидеры акции чернобыльцев стали на колени перед охраной Донецкой облгосадминистрации, но их не пропустили на сессию облсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, Николай ГОНЧАРОВ, возглавляющий донецкую областную организацию чернобыльцев-инвалидов «Чернобыль – еднисть», и один из членов инициативной группы, комендант палаточного городка протестующих Владимир ДЕРКАЧ сегодня с 10.00 находятся в здании ОГА, чтобы попасть на сессию облсовета, которая начала работу в 13.00.

Пройти в здание им помог народный депутат Украины Михаил ВОЛЫНЕЦ.

По словам М.ВОЛЫНЦА, он провел троих чернобыльцев в здание и намеревался посодействовать тому, чтобы они выступили перед коллегией облгосадминистрации, которая проходила с 10.00, но их туда также не пустили.

Кроме того, один из чернобыльцев, выйдя из здания, уже не был пропущен обратно охраной, поэтому В.ДЕРКАЧ и М.ГОНЧАРОВ стали ждать начала сессии в 13.00 с намерением призвать депутатов облсовета так, как это сделали депутаты Луганского облсовета. Однако перед самой сессией к чернобыльцам подошел руководитель фракции Партии регионов Александр БАБКОВ и сообщил, что их не допустят на сегодняшнюю сессию. Все свои желания они должны были передать на словах народному депутату М.ВОЛЫНЦУ, который и выступил бы перед депутатами Донецкого облсовета.

М.ВОЛЫНЕЦ объяснил корреспонденту УНИАН, что он, конечно, может выступить перед депутатами, но лучше бы, если бы чернобыльцы сделали это сами, там как «только они могут знать и чувствовать каждой своей клеточкой ту боль, которая их толкнула на акцию».

Чернобыльцы напомнили охранникам ОГА, что на прошлой неделе на встрече с председателем облсовета Андреем ФЕДОРУКОМ тот лично обещал это выступление на очередной сессии облсовета. Охранники, несмотря на то, что чернобыльцы стали перед ними на колени, не пропустили их в сессионный зал на второй этаж, руководствуясь распоряжением А.ФЕДОРУКА.

Фото с сайта Остров