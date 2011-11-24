Ахметов признателен Сикорскому и Бильдту

Украинский бизнесмен, президент ФК «Шахтер» Ринат АХМЕТОВ «признателен министру иностранных дел Польши Радославу СИКОРСКОМУ и министру иностранных дел Швеции Карлу БИЛЬДТУ за то, что они приняли мое приглашение посетить матч с участием «Шахтера» в Лиге чемпионов» 23 ноября в Донецке.

Об этом говорится в сообщении, переданном УНИАН пресс-секретарем Р.АХМЕТОВА Еленой ДОВЖЕНКО.

Р.АХМЕТОВ также подчеркнул: «Могу вам сказать с уверенностью: они настоящие друзья Украины. Я очень рад, что министры приехали в Донецк, на «Донбасс-Арену», побывали на стадионе, который будет принимать Евро-2012. Уверен, что во время Евро-2012 мы еще не раз убедимся, как много нас объединяет и как мало – разъединяет».

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад появилась информация о том, что Р.СИКОРСКИЙ и К.БИЛЬДТ 23 ноября посетят Донецк, где встретятся с Р.АХМЕТОВЫМ.

22 ноября пресс-служба МИД Польши информировала, что министры посетят Украину по приглашению президента Р.АХМЕТОВА и, в частности, побывают на матче Лиги Чемпионов "Шахтер" - "Порту" (Португалия).

"Визит станет поводом для того, чтобы ознакомиться с подготовкой Украины к Евро-2012, политической ситуацией в Украине и евроинтеграционными перспективами Украины", - сообщили в пресс-службе МИД Польши.

Вечером 23 ноября Р.СИКОРСКИЙ и К.БИЛЬДТ присутствовали в президентской ложе стадиона «Донбасс Арена» во время футбольного матча «Шахтер» - «Порту» вместе с Р.АХМЕТОВЫМ, председателем Донецкой облгосадминистрации Андреем ШИШАЦКИМ, вице-премьер-министром Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ и мэром Донецка Александром ЛУКЬЯНЧЕНКО.