Эксперт прогнозирует, что на улицы могут выйти наемные работники

Директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ выделяет несколько групп населения, готовых к участию в акциях протеста на сегодняшний день.

Как отметил В.КОРНИЛОВ в комментарии УНИАН, в частности, сегодняшние акции протеста, начатые «чернобыльцами» и «афганцами», могут пополниться противниками принятия Трудового кодекса.

«Если Трудовой кодекс будет приниматься и рассматриваться в том виде, в котором он первоначально запланирован в Верховной Раде, то тут можно ожидать, что подобными группами населения станут многие люди, занимающиеся наемным трудом в Украине», - отметил политолог. При этом он прогнозирует, что у власти «хватит здравого смысла, чтобы в таком виде Трудовой кодекс не дошел до голосования в зале». Его убеждения строятся на том, что нынешние протестные акции тех же «афганцев» и «чернобыльцев», как правило, «не носят идеологический характер, но при этом являются политическими».

Что касается предпринимателей, которые год назад организовали Налоговый майдан, то В.КОРНИЛОВ скептически оценивает их как возможную движущую силу акций протеста. «Лишь потенциально… Дело в том, и тут надо говорить откровенно, наш средний класс по большому-то счету средним классом и не является. Просто социальная группа предпринимателей вообще не структурирована, а те люди, которые составляли ядро во время так называемого «предпринимательского майдана», это просто торговцы с рынка, которые решают сиюминутные денежные дела для себя и потом расходятся», - уточнил эксперт. По мнению В.КОРНИЛОВА, «подобная социальная группа торговцев, как правило, не может представлять какую-то серьезную долгосрочную силу».