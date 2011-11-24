Янукович говорит, что у него есть проект новой Военной доктрины

Эффективное реформирование Вооруженных сил Украины остается предметом пристального внимания власти.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время посещения государственного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» в Сумах, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Руководство государства уделяет особое внимание военному строительству и военной реформе», – отметил Президент. Он, в частности, напомнил, что подготовлены новая редакция Стратегии национальной безопасности и проект Военной доктрины Украины, которые должны быть приняты в ближайшее время.

«Вооруженные силы ожидают радикальные изменения», – отметил Президент, добавив, что сложно переоценить роль в этом процессе высокообразованных офицеров.

«Как глава государства и Верховный главнокомандующий, я и в дальнейшем буду заботиться о качественной подготовке кадрового резерва для Вооруженных сил Украины, создания надлежащей материально-технической базы для обучения кадетов», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.