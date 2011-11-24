Янукович поехал в Сумы
12:46, 24 ноября 2011Политика
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Вручит флаг кадетам
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ начал рабочую поездку в Сумскую область.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, Президент посетит в Сумах государственный лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И.Г.Харитоненко, вручит заведению знамя, пообщается с кадетами и ознакомится с музеем истории учебного заведения.
Также В.ЯНУКОВИЧ осмотрит реконструированное здание Сумского областного театра для детей и юношества.
Во время рабочей поездки Президент примет участие в церемонии ввода в действие испытательного стенда ПАО «Сумской завод «Насосэнергомаш» (Сумы) и в церемонии открытия нововыстроенного цеха ПАО «Крафт Фудз Украина» (Тростянец).
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