Янукович поехал в Сумы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ начал рабочую поездку в Сумскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, Президент посетит в Сумах государственный лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» имени И.Г.Харитоненко, вручит заведению знамя, пообщается с кадетами и ознакомится с музеем истории учебного заведения.

Также В.ЯНУКОВИЧ осмотрит реконструированное здание Сумского областного театра для детей и юношества.

Во время рабочей поездки Президент примет участие в церемонии ввода в действие испытательного стенда ПАО «Сумской завод «Насосэнергомаш» (Сумы) и в церемонии открытия нововыстроенного цеха ПАО «Крафт Фудз Украина» (Тростянец).