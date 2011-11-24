Местную власть призывают не проводить развлекательных мероприятий в субботу

Народный депутат Александр ФЕЛЬДМАН призывает руководителей органов местной власти и местного самоуправления не проводить никаких увеселительных мероприятий в День памяти жертв Голодомора 26 ноября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по мнению А.ФЕЛЬДМАНА, увеселительные мероприятия в этот день – аморальны, так как в соответствии с Указом Президента Украины «Об установлении Дня памяти жертв голодоморов» и согласно Закону Украины «О Голодоморе 1932-1933 гг. в Украине» этот день фактически является днем национального траура.

«В украинском обществе по этому поводу уже сложился консенсус, который никто не имеет право нарушать. Давайте лучше окончательно урегулируем этот вопрос на законодательном уровне путем принятия Закона «О днях памяти и днях скорби», - заявил А.ФЕЛЬДМАН.

В сообщении подчеркивается, что ежегодно в последнюю субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора и что запрет на увеселительные мероприятия в этот день официально не определен, однако, по сложившейся традиции, ограничиваются массовые развлекательные мероприятия и вносятся изменения в расписание вещания каналов.

Также в пресс-службе отмечают, что А.ФЕЛЬДМАН зарегистрировал законопроект «О днях почтения памяти и днях скорби», в котором предлагается обозначить перечень дней памяти и дней скорби, определить траурные мероприятия и формы почтения памяти, а также разработать правила ведения вещания теле- и радиоканалов в такие дни.