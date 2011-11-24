Спецслужбы России разработали план по дестабилизации ситуации в Крыму и избранию пророссийски настроенного руководителя Меджлиса.

Об этом в интервью газете “День” заявил председатель Меджлиса, народный депутат Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

“Мы в Меджлисе располагаем оперативной информацией, которую я могу зачитать. Вот оперативные данные по состоянию на май 2011 года. В них говорится, что в ФСБ разработан проект дестабилизации ситуации в Крыму”, - сказал он.

По его словам, причиной этого является то, что крымские татары якобы представляют большую опасность российским интересам, поскольку препятствуют намерениям сделать Крым частью России. “И поскольку главным противником этого замысла выступает Меджлис крымскотатарского народа, они ставят своей задачей разделить крымских татар, устранить председателя Меджлиса, и включить в его состав пророссийски настроенных, управляемых из России активистов, которые в будущем будут способствовать этому процессу”, - сказал М.ДЖЕМИЛЕВ.

В этой программе, добавил он, говорится, что «это будет комплексная информационная кампания» (информационная война), на финансирование которой выделяется отдельный целевой бюджет. Народный депутат заметил, что для воплощения этих мероприятий в Крыму на базе пророссийских организаций формируется Координационный штаб, в состав которого войдут несколько политических экспертов, консультантов, политтехнологов из России, крымских политиков, журналистов. “Работа будет строиться по нескольким основным направлениям. Готовится обращение якобы от имени крымскотатарского народа к Президенту страны, к Норвежскому Нобелевскому комитету, мировой общественности с целью не допустить награждения ДЖЕМИЛЕВА Нобелевской премией. Вокруг этого заявления создается мощная резонансная волна. Создание в Крыму ряда общественных крымскотатарских организаций, которые имеют широкое разветвление и вовлекают в свои ряды новых членов как по социальному, так и по возрастному признаку, подконтрольных Координационному штабу Российской Федерации. Создание своих электронных и печатных СМИ. Планируется создание целевого масс-медахолдинга (интернет-издания, газеты, листовки, передачи на ТВ), финансирование которого будет осуществляться из Российской Федерации. Формирование нового общественно-политического движения, которое должно взять на себя функцию новой мощной и жесткой оппозиции Меджлиса”, - зачитал документ М.ДЖЕМИЛЕВ.

Он отметил, что в документе все расписано достаточно разумно и детально, и идет работа по подготовке нового, пророссийски настроенного лидера для Меджлиса. “Насколько известно, сейчас идет отбор кандидатур. Кроме того, ведется работа по поиску «темной лошадки», которая до последнего будет находиться в тени, и всплывет в самый последний момент, а затем будет избрана председателем”, - сказал он. В то же время М.ДЖЕМИЛЕВ выразил надежду, что это маловероятно, учитывая то, что новый лидер будет избираться на Курултае, а его делегатов не обманешь.

М.ДЖЕМИЛЕВ добавил, что будет проводиться работа в религиозной среде, в частности, как противовес «турецкому» исламу, готовится усиление позиций так называемого арабского ислама, одно из приоритетных заданий которого - ослабить влияние турецкого ислама на мусульманскую умму в Крыму, а со временем вытеснить ее и заменить арабскими течениями. Кроме того, добавил он, планируется поднять давние уголовные дела в отношении членов Меджлиса. При этом М.ДЖЕМИЛЕВ добавил, что он таких дел не помнит. “О том, что это действительно так, свидетельствует возобновление вымышленного дела против члена Меджлиса Заира СМЕДЛЯЕВА, хотя оно не имеет перспективы”, - отметил он.

Кроме того, по его словам, будут проводиться проверки предпринимателей из числа крымских татар, которые финансово поддерживают нынешние крымскотатарские проукраинские организации; готовится ряд депутатских запросов по фактам нарушений законодательства в Крыму с участием крымских татар.

М.ДЖЕМИЛЕВ заметил, что этот план разрабатывался не для «галочки», и реальные события подтверждают, что он реализуется. Глава меджлиса процитировал информацию, датированную октябрем 2011 года, которая также воплощается в жизнь - проведение акций протеста недовольных политикой Меджлиса.

“По этой информации, Координационный штаб уже развернул активную работу по полноценному ведению информационной войны. Указаны основные запланированные мероприятия: срыв Международного форума, который готовит Меджлис, организация в местах компактного проживания крымских татар провокаций в случае приезда международных экспертов в Крым, срыв очередного Курултая и созыв съезда в новом составе”, - сказал М.ДЖЕМИЛЕВ, добавив, что ему известны фамилии некоторых людей, которые за этим стоят.

По словам М.ДЖЕМИЛЕВА, такая информационная война крайне опасна, поскольку она направлена на подрыв стабильности в нашем государстве, на подготовку отделения части территории от суверенной Украины. “Это - реальная угроза национальной безопасности Украины. И это - лишь начало. Как видно, ФСБ и другие спецслужбы России начали «переориентацию» Крыма с раскола крымских татар как наиболее проукраинской силы в Крыму, с дестабилизации ситуации на полуострове. Мы, может, не знаем всех последующих запланированных этапов. Нет сомнения, что организаторы этих акций планируют в дальнейшем привлекать все более широкие слои - пророссийские организации, силовые структуры; на последнем этапе, возможно, армию и флот - а это уже не шутки”, - добавил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.