Арбузов уверяет, что ему не снится кресло премьера

Глава Национального банка Украины Сергй АРБУЗОВ заверяет, что у него нет политических амбиций и он не намерен занимать место главы правительства.

Об этом С.АРБУЗОВ заявил в интервью газете “Сегодня” (№ 264 от 24 ноября), комментируя его переписку в начале лета с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ относительно выполнения требований Международного валютного фонда.

“Политических амбиций у меня нет”, - сказал глава НБУ. По его словам, Нацбанк и Кабмин обмениваются письмами едва ли не ежедневно, и “незаконно опубликованное тогда письмо далеко не самое жуткое”. Более того, добавил он, НБУ имеет с правительством конструктивный диалог, в том числе и по вопросу борьбы с инфляцией.

С.АРБУЗОВ также отметил, что партийную деятельность прекратил, как только ему предложили стать первым заместителем главы НБУ.

Как сообщал УНИАН, С.АРБУЗОВ в письме к Н.АЗАРОВУ выразил обеспокоенность Нацбанка угрозой усиления инфляции. Так, в апреле рост индекса потребительских цен ускорился до 9,4% в годовом выражении. Учитывая тенденции к росту мировых цен на сырье и низкую базу сравнения в прошлом году, к середине лета потребительская инфляция может достичь 12-13% в годовом выражении. Председатель НБУ также указал на риски в случае прекращения сотрудничества с МВФ.