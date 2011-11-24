ЕС просят о санкциях против одиозных преследователей Тимошенко и Луценко

Сегодня партия «Батькивщина» передаст Представительству Еврокомиссии собранные подписи жителей нескольких регионов Украины о введении санкций к представителям режима президента Виктора ЯНУКОВИЧА, реализующим сценарий власти по уничтожению политических оппонентов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, передать подписи планируется в 12:00 в Представительстве Еврокомиссии в Киеве по адресу ул. Круглоуниверситетская, 10.

«Люди обращаются к лидерам стран ЕС с просьбой применить существенные санкции в отношении представителей власти, которые воплощают в жизнь план ЯНУКОВИЧА по построению диктаторского режима и задействованы в процессе политического и физического уничтожения оппозиционных политиков, в частности, лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО и руководителя «Народной самообороны» Юрия ЛУЦЕНКО», – говорится в сообщении.

В частности, в Киевской и Черновицкой областях под соответствующим обращением подписалось более ста тысяч человек, отмечает пресс-служба.