ВГО «Вперед!»: власть целенаправленно уничтожает предпринимателей

Подписанные Президентом изменения в Налоговый кодекс Украины за полгода оставят без работы 3 миллиона мелких предпринимателей. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил сопредседатель ВГО «Гражданское движение «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА.

Он напомнил, что 18 ноября Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности». По словам Р.СЕКЕЛЫ, принятый документ имеет ряд позитивных положений, однако в нем заложена и «бомба замедленного действия».

«Принятый документ прямо не отменяет имеющийся на сегодняшний день фиксированный налог, но уже сейчас в большинстве налоговых запугивают предпринимателей тем, что если до 15 декабря они не перейдут на единый налог, то их переведут на общую систему. Единый налог с единым социальным взносом составляют в месяц 560 гривен, а фиксированный налог платится только тогда, когда человек работает. Данный закон делает так, что люди должны платить постоянно. То есть, независимо от того, есть ли торговля, предприниматель должен платить», – объяснил Р.СЕКЕЛА.

Он отметил, что в условиях имеющейся экономической ситуации, когда торговля почти отсутствует, а предпринимателям необходимо заплатить за место и коммунальные налоги, доходы иногда не покрывают всех необходимых расходов.

«То есть, государство фактически узаконивает рекет, ведь с 3 миллионов предпринимателей, имеющихся в Украине, государство будет получать ежемесячно по 560 гривен. Власть не интересует, откуда предприниматели возьмут эти средства. Суть данного закона очень проста – уничтожить предпринимателей, уничтожить свободных людей, независимых от государства. Кроме того, власть с помощью законных механизмов уничтожает конкурентов сетевых супермаркетов, владельцами которых и являются представители провластных кругов. Таким образом, создана система, которая за ближайшие полгода 3 миллиона предпринимателей выбросит на улицу», – констатировал он.

Разделяет такое мнение и руководитель Одесской организации Гражданского движения «Вперед!» Игорь БУРЛАКА. По его словам, начиная с 1 июля власть постепенно и планомерно уничтожает законодательную базу, в которой работали предприниматели.

«Сегодня разрушение малого бизнеса означает, что исчезнет единственная созданная за 20 лет группа населения Украины, которая не зависит ни от каких кланов. Именно мелкий бизнес, именно микробизнес является той средой, которую Украина вырастила. После нового года начнется террор, который будет вынуждать предпринимателей идти под «крышу» криминала или в ряды безработных. Эти люди будут вынуждены ехать на заработки за границу или переходить в тень, поскольку больше им некуда идти», – считает И.БУРЛАКА.

Р.СЕКЕЛА напомнил, что Гражданское движение «Вперед!» 1 декабря проводит общенациональную забастовку «Переучет власти», когда каждый сможет на своем рабочем месте выставить табличку «Переучет» и продемонстрировать этим свое несогласие с политикой нынешней власти.